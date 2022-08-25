Mustafa Varank'tan 2002 ile 2022 asgari ücretle alım gücü kıyası

Mustafa Varank'tan 2002 ile 2022 asgari ücretle alım gücü kıyası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Önceden çalışanların durumu daha iyiydi" iddiasına tek tek rakam vererek açıklık getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti öncesi dönemle bugünü kıyaslayanlara yönelik bir açıklama yaptı.

Bakan Varank, "Önceden çalışanların durumu daha iyiydi" iddiasının büyük bir yalan olduğunu söyledi.

2002 ile 2022 arasındaki benzin, elektrik ve doğalgaz fiyatlarını karşılaştırdı

Açıklamasını tek tek rakam vererek yapan Varank, 2002'de asgeri ücretle ödenen benzin, elektrik ve doğalgaz fiyatlarını paylaştı.

"2002'de: Asgari ücret = 100 lt benzin Asgari ücret = 990 kWh elektrik Asgari ücret = 390 m3 doğalgaz" diyen Mustafa Varank, daha sonra 2022'deki fiyatlara değindi.

2022'de asgari ücretle elde edilebilenler çok daha fazla

Varank'ın paylaşımına göre 2022'de asgari ücretle 270 litre benzin alındığı görüldü.

Ayrıca 3800 kWh elektrik ve 1165 m3 doğalgazın da asgari ücret miktarıyla karşılanabildiği görüldü.