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    Mustafa Varank'tan yerli üretimi sorgulayanlara fotoğraflı yanıt

    Yerli uçak ve helikopterlerin göklerde olmadığını iddia edenlere yanıt veren Mustafa Varank; Bayraktar TB2, Akıncı, Hürkuş, Aksungur, Atak ve Gökbey'in havada olduğu tek bir kare yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 12:07
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    Mustafa Varank'tan yerli üretimi sorgulayanlara fotoğraflı yanıt

    Türkiye, yerli ve milli üretime verdiği önemle teknolojik gelişmelerde dünya markası olma yolunda ilerliyor.

    Özellikle savunma sanayii alanında büyük bir yol katederek küresel ölçekte başarısından söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'ları, çok sayıda ülkeden talep görüyor.

    BAKAN VARANK'TAN FOTOĞRAFLI YANIT

    Dünya çapında kabul gören başarıya sahip yerli ve milli uçaklara karşı gelen eleştirilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan'tan fotoğraflı yanıt geldi.

    Mustafa Varank tan yerli üretimi sorgulayanlara fotoğraflı yanıt #1

    TEK GÖRSELDE YERLİ UÇAK VE HELİKOPTERLER

    Yerli uçak ve helikopterlerin gökyüzünde olmadığını iddia edenlere tek görselle yanıt veren Bakan Varank, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    "İNANMAYANLARA LAF ANLATMAYIN, FOTOĞRAFI GÖSTERİN YETER"

    Açıklamasında, "Yerli uçağımız, yerli helikopterimiz göklerdeydi ne oldu? diyenlere; Milli Teknoloji Hamlesi'ne bir türlü inanamayanlara hiç laf anlatmaya çalışarak kendinizi yormayın...Bu güzel fotoğrafı gösterin yeter!" ifadelerine yer veren Varank; Bayraktar TB2, Akıncı, Hürkuş, Aksungur, Atak ve Gökbey'in olduğu bir kare yayınladı.

    TAKDİR TOPLAYAN FOTOĞRAF

    Her biri TEKNOFEST'te de sergilenen yerli uçak ve helikopterlerin bulunduğu kare, sosyal medya kullanıcıları arasında da gururlu bir tablo yaşanmasına neden oldu.

    Mustafa Varank tan yerli üretimi sorgulayanlara fotoğraflı yanıt #2

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