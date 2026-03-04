NATO: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Türkiye, bölgedeki barış ve istikrarın yeniden sağlanması için ise taraflara çağrı yapıyor.

Çatışmaların durması için arabuluculuk rolü üstlenebileceğini de söyleyen Türkiye, tamamen tarafsız durumda.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda yeni bir son dakika bilgisi daha geldi.

BALİSTİK FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu tehdide yönelik önleme faaliyeti, zamanında gerçekleştirildi.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmenin ardından NATO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır. Hava ve füze savunması dahil tüm alanlarda caydırıcılığımız devam etmektedir."