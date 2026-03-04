Hakan Fidan, İran'a yönelik saldırıları Meclis'te anlatacak

Orta Doğu ısınıyor.

ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalar, bölgedeki birçok ülkeye sıçramaya başladı.

Türkiye ise taraflara barış çağrısı yaparak, tansiyonu da düşürmeye çalışıyor.

Bu çatışmalarda Türkiye'nin tavrı net...

Çatışmalara kesinlikle dahil olmayı düşünmeyen Türkiye, arabuluculuk görevini de üstlenebileceğini belirtiyor.

Ancak geçtiğimiz saat diliminde önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından angaje edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu tehdide yönelik önleme faaliyeti, zamanında gerçekleştirildi.

NATO unsurlarınca havada imha edilen balistik mühimmatın ardından Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen parçanın, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

HAKAN FİDAN, ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

İRAN DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Bu gelişmelerin akabinde yeni bir son dakika bilgisi daha geldi.

Buna göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, salı günü TBMM’ye İran’a yönelik saldırılar ve İran’dan ateşlenerek imha edilen mühimmatla ilgili detaylı bilgi verecek.