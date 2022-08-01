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    NATO'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatı teşekkürü

    Tahıl sevkiyatına dair açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Odesa’dan ilk geminin ayrılmasının ardından Türkiye'ye teşekkür etti.
    • 01.08.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 14:38
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    NATO'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatı teşekkürü

    Türkiye'nin çabaları ile Ukrayna tahılının dünyaya dağıtılmasının önündeki engeller kaldırıldı ve bugün sevkiyat başladı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Odesa limanından ayrılarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru yola çıkan tahıl gemisi Razoni’ye dair açıklamada bulundu.

    "Önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum"

    Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler’in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odesa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor.” ifadelerine yer verdi.

    NATO dan Türkiye ye tahıl sevkiyatı teşekkürü #1


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