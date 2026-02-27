Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca mezarı başında anıldı.
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.
Necmettin Erbakan, vefatının 15. yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki grup tarafından kabri başında anıldı.
ANMA PROGRAMI YAPILDI
Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki anma programına AK Parti İl Başkanı Özdemir ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve bir grup partili katıldı.
MEZARINA KARANFİL BIRAKILDI
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden katılımcılar, daha sonra Erbakan'ın kabrine karanfil bıraktı.
ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN PAYLAŞIM
Abdullah Özdemir paylaşımında, "Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde, ebedi istirahatgâhında dualarla yad ettik. Merhum hocamızın mekânı cennet, kabri nur olsun." dedi.