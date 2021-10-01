Nevşehir'de koronavirüse yakalanan aşısız öğretmen hayata tutunamadı

Hastanede tedavi gören 45 yaşındaki lise öğretmeni Hasan Ali Yıldırım, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürerken, aşısız ölümlerde ise artış devam ediyor.

Salgın son olarak Nevşehir'de görevli bir öğretmeni hayattan kopardı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi.

HASTANEYE YATIRILDI

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

10 GÜNÜN SONUNDA KORONAYA YENİLDİ

Koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.