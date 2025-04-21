Ömer Çelik, AK Parti MKYK sonrası konuşuyor

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AK Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildi...

AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

PAPA'NIN HAYATINI KAYBETMESİ

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra ortaya koyduğu sağ duyulu irade Papa'nın dengeli mesajlarının örneğiydi. Yine son mesajı Gazze ile ilgili oldu. Papa'nın son mesajı, 'Gazze'de silahlar bırakılsın' idi, bu derece hakkaniyetli mesajlardı. Bir kez daha Katolik dünyasına baş sağlığı diliyoruz.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMUNA DEĞİNDİ

Sırrı Süreyya Önder'in de geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle son derece üzgünüz. Ehil ellerde tedavisi sürüyor. Biz çok eskiden beri tanışırız ve çok farklı konularda sohbetlerimiz olmuştur. Onu rahatsızlığı bir şekilde mağdur olmuş kesimlere dokunmuş, herkesin hafızasında olduğunu ve takdir edildiğini gösterdi.

"HASTANEDE ORTAK ARKADAŞLARIMIZ OLAN DOKTORLARIN NE KADAR İLGİLENDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

İnşallah dua ediyoruz, muhterem annesine, kızı Ceren'e ve tüm sevdiklerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ne olursa olsun, o umudu ayakta tutan yaklaşımıyla, gülümsemesiyle onu en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Dualarımız onunla. Hastanede ortak arkadaşlarımız olan doktorların ne kadar ilgilendiklerini görüyoruz. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz.



Çirkin yaklaşımlar da oldu ama bunların üzerinde durmaya gerek yok. Doğru sözleri büyütmek lazım, kem söz söyleyenleri kendi başlarına bırakmak lazım.

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