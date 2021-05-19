Ömer Çelik, Akşener'e fotoğraflarla cevap verdi

Ömer Çelik, Akşener'in tepki çeken açıklamalarının ardından Filistinlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait fotoğraflarını taşıdığı karelere yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çirkin sözleri siyasetin gündemine oturmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeten Akşener'e, peş peşe tepkiler gelmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ile Akşener'in Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri kınadıklarını belirtmişti.

ÖMER ÇELİK FOTOĞRAFLARLA YANIT VERDİ

Çelik'ten yeni bir paylaşım daha geldi.

Çelik, Twitter hesabından 2 fotoğraf yayınladı. Görüntülerde ise ellerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu Filistin halkı yer aldı.

"ANNELERİN BAĞRINA BASTIĞI FOTOĞRAF KİM"

Akşener'e bir kez daha tepkisini dile getiren Çelik, o kareleri şu notlarla yayınladı:

"Netanyahu'ya lanet eden Filistinli annelerin bağrına bastığı fotoğraf kim?"

"ZULME KARŞI KİMİN FOTOĞRAFI TAŞINIYOR"

"Çocuk katili Netanyahu lanetleyen Filsitinli direnişçiler ve Mescidi Aksa muhafızları... Zulme karşı bayrağımızı dalgalandırırken kimin fotoğrafını taşıyor."