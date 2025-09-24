Ömer Çelik: Muhalefet temsilcileri 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet partilerini eleştirdi.

Ömer Çelik, paylaşımında bazı muhalefet temsilcilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yabancı siyasetçilerin sözleri üzerinden hedef aldığını belirtti.

"Bunlar adeta siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar." ifadelerini kullanan Çelik, temsilcilerin 'siyasi misyoner' gibi hareket ettiklerini aktardı.

"HİÇBİR MİLLİ SİYASET ÖLÇÜSÜNE SAYGI GÖSTERMİYORLAR"

Çelik paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor.

"SİYASİ UYDU GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum.

"İNSANLIK İTTİFAKININ SESİ TÜM DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ BİR GERÇEKTİR"