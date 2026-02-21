Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki bütün sokak hayvanlarının toplatıldığını açıkladı

Sokaklarda tehlike saçan başıboş köpeklerle mücadele devam ediyor.

Valiler, bu kapsamda çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken bu iller arasında Şanlıurfa başı çekti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaların hedefe ulaştığını açıkladı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaların, Valilik koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Şıldak, il genelinde önemli bir başarı sağlandığını ifade etti.

TOPLANAN KÖPEKLER İÇİN BAKIMEVLERİ KURULDU

2025 yılı Şubat ayından itibaren yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucunda Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde belediyeler tarafından hayvan bakımevleri kuruldu.

Bakımevlerinde toplam 27 veteriner görevlendirilirken, belediyeler bünyesinde oluşturulan toplama ekiplerinde 62 personel aktif olarak görev yaptı.

27 BİN 960 SAHİPSİZ HAYVAN TOPLATILDI

Yürütülen faaliyetler kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü.

Bakımevlerinde bulunan 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi de tamamlandı.

VATANDAŞLARA 'İHBAR EDİN' ÇAĞRISI

Gelinen aşamada şehir merkezleri ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan bulunmadığını vurgulayan Vali Şıldak, kırsal mahallelerde toplama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Merkez ve ilçelerde ise ekiplerin kontrol faaliyetlerine devam ettiğini bildiren Şıldak, vatandaşlardan sokakta sahipsiz hayvan görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmalarını istedi.

"BU ÇALIŞMALARDA GÖREV ALANLAR ALKIŞI HAK EDİYOR"

Çalışmalarda görev alanların büyük bir kararlılık ve özveri ile görev aldığını belirterek kaymakamlıklar, belediyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı, veteriner hekimler, toplama ekipleri ve bakımevi personellerine teşekkür eden Şıldak, "Ülkemiz için önemli bir sorun olan bu büyük meselede oluşturduğumuz iş birliği ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayarak Şanlıurfa olarak bugünkü başarılı sonuca ulaşmamıza katkı sağlayan kurumların kıymetli yöneticileri ve ekipleri büyük bir alkışı hak ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BU KONUDA MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla mücadelede siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan, "Farklı bahanelerle görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" açıklamasını yapmıştı.

VALİLERE 'SORUMLULUK ALIN' DEDİ

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada valileri sorumluluk almaya davet etmişti.

Yerelde çözülebilecek sorunların Ankara'ya taşınmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı "Valilerimizden en büyük beklentimiz; sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmeleri, insanımızın gönlüne girmeleri, görev ve sorumluluk dairesinde maksimum verimle vazifelerini ifa etmeleridir. Liderlik de esasen bunları gerektirir. Başarılı bir vali, iyi bir lider demektir." ifadelerini kullanmıştı.