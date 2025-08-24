Ömer Çelik: Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine gereken cevap verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ TAVİZSİZ BİR İRADE ORTAYA KOYDU"

Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde “terör devletçikleri” kurmak vardı.



Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların “adreslerini” ve “araçlarını” net bir şekilde teşhis ettik.



Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini “bir gece ansızın gelebiliriz” diye ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEREKEN CEVAP VERİLDİ"

Bizi Suriye’deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir vermesiyle, “bir gece ansızın” Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti.



Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki “emperyalist adresler”e gereken cevap verildi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ SELAMLIYORUZ"