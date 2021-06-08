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    Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki

    AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var." ifadelerini kullandı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 12:01
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    Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanada'da pazar günü 5 kişilik bir aile kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor.

    Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor.

    Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur."

    AYRINTILAR GELECEK...

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