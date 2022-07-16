Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: İtibarsızlaştıramayacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu’nun F-35 ve S-400 ile ilgili açıklamalarının samimi olmadığını, meselenin 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olan günde, Türkiye’nin savunma sanayiini gündemine aldı, F-16, F-35 ve S-400 üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Darbeyi tek bir cümle ile geçiştiren Kılıçdaroğlu, satır satır ABD'nin Türkiye hakkında F-16 kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti’den tepki

Bu durum AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in tepkisi çekti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, “15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor” dedi.

“Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza saldırdı”

Çelik’in açıklamaları şöyle:

“CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı!

Sn. Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sn. Cumhurbaşkanımıza saldırdı.





“Hain terör örgütünün ismini zikredemedi”

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimini tek bir tweet ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu.

Üstelik FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi!

Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor…

“15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”

“Kontrollü darbe” yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor.

Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar.

“Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır”

Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır.

Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor.

Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır.





“CHP yönetiminin, karnesi kırıktır ve notu ortadadır”

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir!

Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir.

Şimdiki CHP yönetiminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesi kırıktır ve notu ortadadır.

CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Suriye’den Karabağ’a kadar bir dizi meselede Türkiye’nin hasımlarının yanında konumlanmıştır.

Bu haliyle CHP’nin “ulusal güvenlik dersi” verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur…

“Bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması utanç verici”

15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Cumhurbaşkanımızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir.

Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir.

Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz.

“Helalleşme” değil, “hesaplaşma”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yürütülen tüm görüşmeler devlet geleneklerimize ve diplomatik kurallara göre yapılmaktadır.

Görev yapan arkadaşlarımız bu yüksek görev bilincine sahiptir.

Belli odakların sürekli olarak belirli devlet görevlilerini hedef alması, “helalleşme” çağrısının en ağır vesayet günlerinin “hesaplaşma” amacını güttüğünü göstermektedir.





“Meselenin F-35 veya S-400 olmadığının farkındayız”

Meselenin İsveç ve Finlandiya olmadığını pekala biliyoruz! Dertlerinin F-35 veya S-400 olmadığının pekala farkındayız…

Ne tür kurnazlığa başvururlarsa başvursunlar; Aziz milletimizin 15 Temmuz Direnişini ve Cumhurbaşkanımızın o direnişe liderliğini itibarsızlaştıramayacaklar!

“Türkiye yenilmez”

Cumhurbaşkanımız her zeminde Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumaya devam ediyor.

Dışardan ve içerden çok şey söylendi. Ama kazanan hep Türkiye oldu.

15 Temmuz direnişi bir kere daha gösterdi: Türkiye yenilmez.