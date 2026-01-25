Örgü akımına katılan Belçin Bilgin'in yeniden gündem olan sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, SDG/YPG'nin bulunduğu bölgeleri temizliyor.

Bunu hazmedemeyenler ise çeşitli akımlarla terör örgütüne destek veriyor ve vatandaşları da vermeye davet ediyor.

Bu kapsamda da oyuncu Belçim Bilgin'den de bir video geldi.

"SAÇ ÖRME VİDEOSU"

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM'li vekillerin başlattığı saç örme akımı, bazı kişilerin katılımıyla sürdü.

Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Bilgin, saçlarını ördüğü bir videoyu paylaşarak eyleme destek verdi.

VİDEOYU YORUMLARA KAPATTI

Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim alırken Belçim Bilgin'in, paylaştığı videoyu yorumlara kapattığı görüldü.

ESKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Belçim Bilgin'in katıldığı bir programda söylediği sözler de yeniden gündem oldu.

Kürt olduğu için ayrımcılığa uğradığını söyleyen Bilgin'in sözleri şöyle;

"KÜRT OLDUĞUM İÇİN KÖTÜ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜLER"

“Çok karanlık yıllardan geçtik. Çok garip şeyler oluyordu. Herkes Kürtlerin terörist olduğuna inanıyordu. Ankara’da büyüdüm ve okudum.

Kürt olduğum için herkes kötü olduğumu düşünüyordu. Yanında konuşuyorlar ve senin kötü olduğunu söylüyorlar.

Oysa ki Kürt olduğun için, belki biraz sonra eve gideceksin ve maksimum sumaklı dolma yiyeceksin. Senin gerçeğindeki fark bu o, nasıl bu kadar ayrışabiliriz?

"ÇAV BELLA'YI, VARDAR OVASI'NI SÖYLERDİK"

Biz birbirimizden nasıl farklı olabiliriz? Hepimizin hikayeleri var. Biz minderlere oturup Çav Bella’yı da söylerdik, Vardar Ovası’nı da söylerdik.

Biz Türkiye’ydik çünkü. Bir yerden sonra savunma mekanizması. Onu kesip atmayı. Bu anla ilişkisi, bir sonraki ana taşıma. Benimle birlikte hayatı paylaşan insanların böyle bakmaması hediye oldu."