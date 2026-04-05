CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de skandallar devam ediyor.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının son adresi CHP'li Uşak Belediyesi olurken görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar, gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Yalım dahil 13 kişi tutuklanırken hafızalara, Yalım'ın otel odasında belediye çalışanı 21 yaşındaki sevgilisi ile basılması kazındı.

PARTİ YÖNETİMİNE TEPKİ

Öte yandan CHP yönetimin Özkan Yalım için ihraç kararı almaması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken CHP yönetimin kararıyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yalım hakkında ihraç kararının gelmemesi ile bazı iddialar yeniden gündeme gelirken beklenen açıklama, bugün itibariyle CHP Sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.

Emre, Yalım'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini açıkladı.

"İHRAÇ EDERSENİZ BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM"

Kamuoyunda Özkan Yalım'ı ilk gün savunmaya giden kişinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin avukatı Çağlar Çağlayan olduğuna dikkat çekilmişti.

Ayrıca Yalım'ın, "Eğer benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım" dediğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

BANKAMATİK SEVGİLİLERİ GÜNDEM OLDU

Otel odasında belediye çalışanı 21 yaşındaki sevgilisi ile basılan Özkan Yalım'ın, diğer sevgilileri Aslıhan Aksoy ve Ebru Yurtuluğ'a araba ve ev hediye ettiği ortaya çıktı.

Ayrıca Yalım'ın, ailesi ve paravan şirketler üzerinden ciddi bir yolsuzluk yürüttüğü de dosyada yer aldı.

RÜŞVET AĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi.

Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.