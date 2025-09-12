Otokar’dan şaşırtan adım! Mercedes otobüslerinin üretimine Türkiye’nin o şehrinde başlayacak

Koç Topluluğu şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin otomobil devi Otokar’dan tarihi bir anlaşmaya imza atıldı.

Alman otobüs üretici Daimler Buses ile yapılan anlaşmayla birlikte Mercedes-Benz Conecto model şehir otobüslerinin üretimi Otokar tarafından gerçekleştirilecek.

Bu anlaşma, Otokar'ın 60 yılı aşkın otobüs üretim tecrübesini uluslararası bir devle birleştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÜRETİM MERKEZİ O ŞEHİR OLACAK

Söz konusu anlaşmayla birlikte Otokar, Mercedes-Benz Conecto model otobüslerinin üretimine Eylül 2026’da Sakarya’da bulunan fabrikada başlaması planlanıyor.

Otokar CEO’su Aykut Özüner anlaşma hakkında, “Türkiye’nin ilk otobüs üreticisi olarak 60 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli otobüsler üretiyoruz. Daimler Buses ile olan iş ortaklığımızı, üretimimizi artırmak, üretim kapasitemizi en verimli şekilde kullanmak ve Avrupa'nın en büyük beş otobüs üreticisinden biri olarak global pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşma ile Daimler Buses ile sürdürülebilir bir iş ortaklığı kurmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Başkanı ve CEO'su Süer Sülün ise “Otobüslerimize olan talepten ve bunun Hoşdere fabrikamıza sipariş olarak yansımasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoşdere Otobüs Fabrikamız, Daimler Buses’in üretim ağının önemli bir parçası ve tüm segmentlerde otobüs üretimine devam ediyor. Mercedes-Benz Türk olarak Otokar ile olan iş ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz; güçlü ve güvenilir bir ortak olarak bu iş birliğini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadeleriyle dikkat çekti.