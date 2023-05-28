Oy için Azerbaycan'dan gelen kadın: 15 bin TL harcadım Azerbaycan’dan İstanbul’a oy kullanmaya gelen kişi yolculuk için 15 bin TL ödediğini ifade ederek, herkesi oyunu kullanmak için sandığa davet etti.

İHA

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için halk sandık başına gitti.

İstanbul Sultanbeyli’de Hatice Türkeri isimli bir vatandaş ise oyunu kullanmak için Azerbaycan’dan İstanbul’a geldi.

Yolculuk için 15 bin TL ödediğini belirten Türkeli, herkesi oyunu kullanmak için sandığa davet etti.

"Lütfen oyunuza sahip çıkın"

Hatice Türkeri, şunları söyledi: