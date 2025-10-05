Oytun Erbaş: Ben senin kanser olacağını 10 yıl önceden bilirim

OYTUN ERBAŞ'IN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalının yeni programı 'Çağlar Cilara ile Ensonhaber Bilim' hız kesmeden devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, önemli yorumlarda bulunmaya devam ediyor.

Programda çağımızın hastalığı kanser hakkında konuşan Erbaş, yine açıklamaları ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.

"Dünyadaki ikinci ölüm sebebi kanser." diyen Erbaş, devam eden açıklamasında kanserin erkenden bilinebileceğini söyledi ve şöyle dedi:

"BEN KANSER OLUP OLMAYACAĞINI BİLİRİM"

Kanser tabii şans bir hastalık, ömür uzadıkça kanser artıyor. Kanserde çok önemli bir şey var. Daha önceden kanser olacağın biraz belli. Bağışıklık sisteminin kötü çalışması belli ediyor.



NK hücrelerini kanda alabiliyoruz, içine bakteri damlat, karıştır. Bir gece beklet. NK o bakteriyi tandı, cevap verdi demek. Bu çökmüşse seni kanser bekliyor demek. Ben senin 10 yıl önce kanser olup olmayacağını bilirim. Ben bilirim.

"EN GÜZEL ÖRNEK KOVİD"

Senin bağışıklığın nasıl? Tepkisel bağışıklığın mı var sallamayan bağışıklığın mı var. Bunun en güzel örneği kovid. Bir kısmı ölüyor, bir kısmı ölmüyor. Tek farkı, bir kısmı bağışıklığı iyi burunda yakalıyor virüsü, öbürü yakalayamıyor akciğere iniyor. Kovidin aşağı indiği hastalarda bağışıklık iyi değil, aşağı iniyor.

"BİR İNSAN TİKSİNİYORSA, BAĞIŞIKLIĞI ÇALIŞIYOR DEMEK"