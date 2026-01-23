Oyuncu Doğukan Güngör dahil 18 kişinin uyuşturucu sonucu açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.

SONUÇLARI ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Kızılcık Şerbeti ile tanınan Doğukan Güngör dahil, 14 kişinin uyuşturucu test sonucu çıktı.

TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

NEGATİF ÇIKANLAR

Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak ve Gizem Özköroğlu'nun test sonuçlarının ise negatif çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

25 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu bulundurmak, kullanımı kolaylaştırmak ve fuhşa aracılık suçlamalarıyla ifade veren 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edilmişti.

Aralarında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.