Özgür Demirtaş kimdir? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda belirsizlik devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının ekonomist Özgür Demirtaş olduğu iddia edildi. Peki Özgür Demirtaş kimdir?

Türkiye'de siyasi partiler, 2023 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin aday olacağı konuşulurken, sürpriz bir ismin aday olabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bulduğunu iddia etmişti.

"Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım, henüz emin değilim" diyen Emin Çapa, aday ile ilgili olarak, "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZGÜR DEMİRTAŞ İDDİASI

Çapa'nın söz konusu adayın "Partilerle ilişkisi yok" açıklaması kulisleri hareketlendirdi.

Bu iddiaların ardından Kılıçdaroğlu'nun adayının sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyaran ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş olacağı öne sürüldü.

Ancak kulislerde dolaşan bu iddia hakkında CHP başta olmak üzere Millet İttifakı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Daha önce de adaylık için Demirtaş'ın ismi geçmiş ancak iki taraftan da konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde, orta okul ve lise eğitimini ise İzmir'de tamamlamıştır. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer alan Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor unvanını kazanmıştır.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlanmıştır. 25'in üzerinde akademik yayın yapmış ve kitap çalışması ''Elsevier'' tarafından basım için kabul edilmiştir.

İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirilmiş ve 2003 yılında, Yardımcı Doçent unvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başlamıştır.

Yine 2003 yılında, finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçilen Demirtaş, 2005 yılında tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek Üstün Öğretim Madalyası'nı Madison Square Garden'da almıştır.

2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini alan Demirtaş, 31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) unvanlarını almıştır.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi almış ve yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterilmiştir.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katılan Demirtaş, yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazanmıştır.

100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından Türkiye genelinde, ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje olmuştur.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK Danişmanlıklarını da üstlenmiştir.