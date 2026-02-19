Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi'nde dikilen akademisyenleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarına İstanbul'da devam ediyor.

İstanbul'da temaslarını sürdüren Özel, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret etti.

DİKİLEN AKADEMİSYENLERİ ZİYARET ETTİ

Özgür Özel, ziyareti kapsamında bahçede uzun süredir eylem yapan akademisyenleri ziyaret etti.

Elinde pankart taşıyan Özel'in de akademisyenler gibi üniversite binasına sırtını döndüğü görüldü.

DESTEK ZİYARETİ

Özgür Özel, akademisyenlerin 1261. gün süren dikilme eylemlerine destek olmak için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ziyaretinde üniversite binasına sırtını döndü ve dakikalarca ayakta bekledi.

Rektörlük binasına sırtını dönen Özel; “Özerk, özgür, demokratik üniversite” pankartı taşıdı.

NE OLMUŞTU

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla birlikte akademisyenler, 2021 yılında eyleme başladı.

Eyleme başlayan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etti.

Bunun ardından üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.