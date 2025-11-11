Özgür Özel: Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen "yolsuzluk ve rüşvet" operasyonunda iddianame tamamlandı.

402 şüphelinin olduğu iddianame, toplam 3 bin 900 sayfa olarak açıklandı.

Açıklamayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı.

1 NUMARA İMAMOĞLU

402 şüpheli ve 143 eylemin yer aldığı 3 bin 900 sayfalık iddianamede, örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli (Ekrem İmamoğlu), 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler (Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin gün), 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumunda bulunuyor.

İSTENEN HAPİS CEZASI

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:

"İDDİNAME HERKESİN BİLDİĞİ GERÇEĞİ İLAN ETTİ"

Değerli Halkımız;



Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.



Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.



Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

"BU DAVA HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR"

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir.



Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.



Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

"PARTİMİZİ EN SON KENAN EVREN KAPATMAYA KALKTI"

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır.



Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla “hukuki” değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.



Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

"GEÇMİŞTE ÇOK BEDEL ÖDEDİK"