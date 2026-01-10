Özgür Özel: Emekli maaşını 20 bin lira yaptılar, çocuğa harçlık verir gibi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emeklilerin beklediği haber, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

16 bin 880 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL'YE ÇIKARTILDI"

4 milyon 917 bin kişinin yararlanacağı düzenlemeye ilişkin bilgi veren Abdullah Güler, "En düşük emekli aylıklarına ocakta gelen yüzde 12,19'luk zamma ek olarak bin 61 lira Emniyet Sandığı'na yapılan zamma paralel olarak 20 bin liraya çıkartıldı." dedi.

Yapılan güncellemeyi değerlendiren Güler, yeterli olmasa da tüm şartların zorlandığını söyledi.

Zamlı maaşlar ise, eğer ay sonuna yetişmezse, aradaki farkın daha sonra yatırılacağı belirtildi.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN 'EMEKLİ NÖBETİ'

CHP Milletvekilleri ise TBMM'de 'emekli nöbeti' tutuyor.

Milletvekillerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise sunulan teklife ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"20 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI, ÇOCUĞA HARÇLIK VERİR GİBİ"

Burada yaptığı konuşmada zam oranını beğenmediğini dile getiren Özgür Özel, nöbete sembolik de olsa eşlik etmeye geldiğini belirtti.

Özel, 20 bin lirayı çocuk harçlığına benzeterek, "Bu büyük beklentiye bin lira verecek, alay eder gibi." ifadelerini kullandı.

"KANUNU ÇIKARMADAN GİDERLERSE, NÖBETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Özel, ayrıca şu sözleri kullandı: