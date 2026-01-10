Özgür Özel: Emekli maaşını 20 bin lira yaptılar, çocuğa harçlık verir gibi

- AK Parti, en düşük emekli maaşını 16 bin 880 TL'den 20 bin TL'ye yükseltecek bir kanun teklifini TBMM'ye sundu.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maaş artışını yetersiz buldu ve bunu çocuk harçlığına benzetti.
- Özel, kanun çıkmazsa TBMM'de nöbet tutacaklarını açıkladı.
Emeklilerin beklediği haber, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.
16 bin 880 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.
"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL'YE ÇIKARTILDI"
4 milyon 917 bin kişinin yararlanacağı düzenlemeye ilişkin bilgi veren Abdullah Güler, "En düşük emekli aylıklarına ocakta gelen yüzde 12,19'luk zamma ek olarak bin 61 lira Emniyet Sandığı'na yapılan zamma paralel olarak 20 bin liraya çıkartıldı." dedi.
Yapılan güncellemeyi değerlendiren Güler, yeterli olmasa da tüm şartların zorlandığını söyledi.
Zamlı maaşlar ise, eğer ay sonuna yetişmezse, aradaki farkın daha sonra yatırılacağı belirtildi.
CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN 'EMEKLİ NÖBETİ'
CHP Milletvekilleri ise TBMM'de 'emekli nöbeti' tutuyor.
Milletvekillerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise sunulan teklife ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"20 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI, ÇOCUĞA HARÇLIK VERİR GİBİ"
Burada yaptığı konuşmada zam oranını beğenmediğini dile getiren Özgür Özel, nöbete sembolik de olsa eşlik etmeye geldiğini belirtti.
Özel, 20 bin lirayı çocuk harçlığına benzeterek, "Bu büyük beklentiye bin lira verecek, alay eder gibi." ifadelerini kullandı.
"KANUNU ÇIKARMADAN GİDERLERSE, NÖBETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Özel, ayrıca şu sözleri kullandı:
19 bin lira olan maaşı 20 bin lira yapıyorlar. Sadece bin lira için 81 milletvekilinden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşı bin lira verecek. Çocuğa harçlık verir gibi alay eder gibi. Arkadaşlarımız Meclis nöbetini sürdürecekler Ben de onlara destek vermeye, nöbetin bir kısmına sembolik de olsa iştirak etmeye geldim.
Önümüzdeki hafta teklif geldiğinde komisyonda ardından Genel Kurul’da da daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz. Meclis'i bir kez daha kapatıp bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz.