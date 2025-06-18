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Haber Merkezi

Siyaset arenası dikkat çeken bir transfere hazırlanıyor...

CHP'nin önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak önce çıkardığı Muharrem İnce, daha sonra Memleket Partisi'ni kurarak CHP'den kopmuştu.

Ayrıca Muharrem İnce, 2023 seçimlerine az bir süre kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

MUHARREM İNCE, CHP'YE KATILIYOR

Son aylarda siyaset camiası dikkat çeken bir sürprizi konuşuyor.

Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin CHP'ye katılımında son aşamaya gelindi.

MEMLEKET PARTİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi'ni ziyaret etti.

Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Görüşme, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

ÖZEL'DEN İNCE'YE DAVET

İki lider, görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, "Sayın İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımızı baba ocağına CHP'ye davet ettik." dedi.

"KARARI KENDİLERİ VERECEK"

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ben milletvekili olarak geldiğim ilk günden itibaren Muharrem İnce ile her zaman birbirine saygılı bir ilişki içinde oldum. Bir siyasi partiye yapılacak davet ya da çağrı o siyasi partinin kurumsal partinin kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması lazım. Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı babaevine davet noktasındaki 1-2 cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak.

"KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İnce ise Özel'e karşılık olarak "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." dedi.

İnce, "Zor günlerce iktidarın CHP üzerine salladığı bir yargı sopası var. Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil ortak iyileri düşünmek zorundayız. Zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız." açıklamasını yaptı.

MEMLEKET PARTİSİ'Nİ KURMUŞTU

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı.

Seçim sonrasında CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

Bu sürecin ardından 2020 yılında “Memleket Hareketi” adını verdiği siyasi girişimi başlattı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Türkiye’nin birçok ilini dolaşarak vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının gerekçesi olarak CHP’nin değişime kapalı bir yapıya büründüğünü ve parti içi demokrasinin yeterince işletilmediğini ifade etti.

İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi.

O tarihten bu yana siyasi faaliyetlerini bu çatı altında sürdürüyor.