Özgür Özel, Silivri dönüşü konuştu: İmamoğlu gün sayıyor

Özgür Özel, İBB İddianamesi'nin hazırlanması ve mahkemeye sunulmasının ardından bugün soluğu Silivri'de aldı.

Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel, çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NUN MESAJINI İLETTİ

Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı da iletti.

Bir kez daha davanın canlı yayınlanmasını isteyen Özel, İmamoğlu'nun da gün saydığını söyledi ve mesajını da şu sözlerle paylaştı;

"GÜN SAYIYOR"

"Hele hele hele bir canlı yayınlansın, milletin gözünün önünde perişan olacaksınız. Ekrem Başkanımın özel mesajıdır. 'Gün sayıyorum' diyor.

"İDDİANAMENİN ERTESİ GÜNÜNDE BURADAYIZ"

İddianame hakkında da konuşan ve yalanlarla, hatalarla dolu olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Yazıldığı andan itibaren de hepinizin de gördüğü birazdan da bahsedeceğim şekilde tel tel dökülen bir iddianamenin ertesi gününde buradayız.

"HATALARLA DOLU BİR İDDİANAME" DEDİ

İddianame nihayet 237 gün sonra yazıldı ve 3 bin 900 sayfa hatalarla, çelişkilerle, hepinizin gördüğü iki ayrı kişinin apayrı suçlardan aynı ifadeyi kes kopyala yapıştırla verdiği ya da verdiği iddia edilen hatalarla dolu bir iddianameyle karşı karşıyayız."