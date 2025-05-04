Özgür Özel'e çirkin saldırı...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde saldırıya uğradı.
S.T. adlı şüpheli, kalabalığı fırsat bilerek Özel'in yanına yaklaştı ve kafasına yumruk attı.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından şüpheli, Özel’in korumaları tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ESKİ HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
66 yaşındaki S.T., eski hükümlü çıktı.
S.T.'nin suç dosyasına ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı kamuoyu ile paylaştı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;
2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.
Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.
Müebbet Hapis Cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.
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