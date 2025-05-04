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Özgür Özel'e saldıran şahsın suç dosyası kabarık çıktı

Özgür Özel'e saldıran şahsın suç dosyası kabarık çıktı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan S.T. isimli şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü, 2 çocuğunu yaraladığı, 2 ayrı suçtan kaydı olduğu olduğu ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.