Adalet Bakanı Tunç: Saldırgan, eski infaz yasası nedeniyle tahliye edildi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninden çıkarken yumruklu saldırıya uğradı.

Özel kafasından darbe alırken, 66 yaşındaki şüpheli S.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siyasiler Özel'e destek mesajları yayınlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli S.T. için başlatılan soruşturma kapsamında, şahsın 2004 yılının Anneler Günü'nde 2 çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı ortaya çıktı.

Şahsın ayrıca, Hırsızlık ve Tehdit suçlarından da kaydı olduğu açıklandı.

2020 YILINDA SERBEST BIRAKILDI

Çifte cinayetin ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan S.T.'nin 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Şahsın neden serbest bırakıldığına yönelik kamuoyundan tepkiler yükselirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin detaylı bir kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

Tunç, şahsın eski infaz yasası nedeniyle 2020’de şartlı tahliye edildiğini açıkladı.

"İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI"

Bakan Tunç'un hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE CEZALAR ARTIRILDI VE İNFAZ SÜRELERİ UZATILDI"

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır.

"ESKİ İNFAZ YASASI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ"

Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

