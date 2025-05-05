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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı Sırrı Süreyya'yı anma töreni sonrası yumruklu saldırıya uğradı.

Selçuk Tengioğlu isimli şahıs, saldırının ardından gözaltına alındı.

2004 yılında 2 çocuğunu katlettiği ortaya çıkan şüpheli hakkında yapılan soruşturmada, şahsın olay öncesi Beyoğlu'nda bulunan bir pansiyonda konakladığı belirlendi.

PANSİYON SAHİBİNE GÖZALTI

Şüpheli Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Tengioğlu'nun kaldığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı.

Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, Tengioğlu'nun çay içip, sohbet ettiği görüldü.

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HTS KAYITLARI VE MASAK'TAN RAPOR DA İSTENDİ

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

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NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.