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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e art arda soruşturma....

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Özel, belediyenin AK Parti'ye geçebileceği iddiası üzerine ilçede miting düzenledi.

Özel burada, yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.

SAVCIYI TEHDİT EDİNCE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir yargı mensubunu binlerce kişinin önünde 'Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim.' sözleriyle tehdit eden Özel, skandal konuşmalara imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında soruşturma başlattı.

BİR SORUŞTURMA DAHA

Özgür Özel savurduğu tehditlere ve açılan soruşturmaya ilişkin bir herhangi bir açıklamada bulunmazken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, 'suç işlemeye tahrik, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

AKIN GÜRLEK'İ TEHDİT ETTİ

Özel, mitingde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak skandal sözler kullandı.

Akın Gürlek'i hedef gösterdiği açıklamada Özgür Özel, "Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" ifadelerini kullandı.