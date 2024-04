Özgürlük Filosu Gazze için yola çıkacak: Son hazırlıklar yapılıyor Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkacak olan filoyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan Us Boat to Gaza’dan Huwaida Araf, yardım filosunun nisan ayının sonunda yola çıkmasının beklendiğini söyledi.

12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkacak olan filoyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Tuzla Tersanesi’nde bulunan Akdeniz Gemisi’nde yapılan basın açıklamasında insani yardım filosuyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Basın toplantısına, Us Boat to Gaza’dan Ann Wright ve Huwaida Araf, Canada Boat to Gaza’dan Wendy Goldsmith, FFC Norway’den Torstein Dahle, FFC’den Zohar Chamberlain Regev, MSF’den Carlos Trotta, Malesia My Care’den Fauziah Mohd Hasan, USA Pink Code’dan Medea Benjamin, USA National Lawyer’dan Suzanne Adley ve diğer sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası basından çok sayıda gazeteci katıldı.

"Çağrımız bölgede ateşkesin sağlanması"

Koalisyon Üyelerinden Doktor Fauziah Mohd Hasan, İsrail’in politikalarının kuruluşundan bu yana kadınların, çocukların ve sivillerin öldürülmesi üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Hasan, "Bugün özgürlük filosu, çok sayıda ülkeden yüzlerce ismin katılımıyla, beraberinde binlerce ton insani yardımı tekrardan yola çıkarmak için hazırlanıyor. Ve bu misyon içerisinde en önemli çağrı bölgede ateşkesin sağlanmasıdır" dedi.

"Yardımlar Gazze’ye güvenli bir şekilde geçirilmeli"

FFC Norway’den Torstein Dahle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

6 aydan bu yana bölgede devam eden soykırım ve katliamdan sonra Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması gerekmektedir. Biz bir sivil hareket olarak hükümetlerden bağımsız bir şekilde özellikle Türk hükümetinin burada yaptığı işlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de dâhil olmak üzere bütün devletlerin, uluslararası ceza mahkemesinin kararına binaen yardımları bölgeye güvenli bir şekilde geçirmeleri ve bölgede güvenli bir şekilde ateşkes sağlamaları gerekmektedir.

"Filo, milyonlarca insanın desteğiyle yola çıkmaya hazırlandı"

Us Boat to Gaza’dan Huwaida Araf ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Amerikan hükümetinin şimdiye dek hiçbir şey yapmamasından, üstelik İsrail’le iş birliği içerisinde olmasında dolayı öfkeliyiz. Özgürlük Filosu Hareketi özellikle son 6 aydan bu yana Gazze’de yaşanan katliama karşı kalınan bu sessiz tutumdan dolayı milyonlarca insanın desteğiyle bu yola çıkmaya hazırlandı. Filistin halkının bilmesini istiyorum ki yalnız değilsiniz.

Basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Us Boat to Gaza’dan Ann Wright, "Hazırlıklar devam ediyor, çok yakın bir tarihte hareket tarihi ile alakalı kamuoyuna bilgilendirme yapacağız" dedi.