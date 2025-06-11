Haber Merkezi

Yaptığı çıkışlarla şaşkınlığa neden olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bu kez pasaport tasarımı eleştirisiyle seçmenine seslendi.

Yenilettiği diplomatik pasaportu ile bir video çeken Yılmaz, incelediği yeni pasaportunda Atatürk ve Anıtkabir resmi kullanılmamasına ve cami resimlerine yer verilmesine tepki gösterdi.

Seçmenini ve milletvekillerini kendisi gibi tepki göstermeye çağıran Yılmaz, şöyle konuştu:

"HEP CAMİ VAR ATATÜRK VE ANITKABİR YOK"

"Bu benim diplomatik pasaportum. Bunu ben bugün yenilettim. İçini açtığım zaman daha çok cami ağırlıklı resimler gördüm. Bir bakıyorsunuz Selimiye Camii var, Şanlıurfa'daki tarihi yapılar var Ayasofya şu var, bu var...

Bir şey dikkatimi çekti. Sizin de çekmiştir. Burada 2 şey yok! Bir Atatürk'ün resmi yok, 2 Anıtkabir yok...

"SİZ DE TEPKİ GÖSTERİN"

Herhalde onlar için önemsiz. Benim Meclis'te oturan milletvekillerine bir çağrım var, sizin de katılmanızı rica ediyorum. Onların elinde bunlar var. Gitsinler Meclis Başkanlığı'nda bunları yere bıraksınlar. Değiştirin kardeşim bunları. Böyle saçmalık olamaz."