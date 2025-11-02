Pastırma sıcakları Adana’da etkili oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hava sıcaklıkları etkisini sürdürüyor...

Meteoroloji verilerine göre 29 Ekim günü başlayan ve Türkiye’yi etkisi altına alan pastırma sıcakları, en çok Adana’da kendini gösterdi.

SICAKLIK 35 DERECELERE ÇIKTI

Sıcaklığın yer yer 35 derecelere kadar çıktığı kentte, sanki sonbahar değil de ilkbahar yaşanıyor.

Meteoroloji verilerine göre dün Türkiye’nin en sıcak noktası 32.7 derece ile Adana’nın Yüreğir ilçesi oldu.

ADANA 7 BÖLGEYLE LİSTEYE GİRDİ

Meteoroloji'nin belirlediği Türkiye’nin en sıcak 12 noktası arasına da Adana’dan 7 yer girdi.

Verilere göre en sıcak ikinci nokta 31.5 derece ile Feke ilçesi, en sıcak üçüncü nokta ise 31.3 derece ile Seyhan ilçesi oldu.

En sıcak 12 nokta arasına Yüreğir, Feke ve Seyhan'ın yanı sıra 30.6 derece ile Ceyhan, 30.5 ile İmamoğlu, 30 ile Sarıçam, ve 29.9 ile Kozan girdi.

SICAKLIKLAR SÜRECEK

Sıcakların bugün de devam edeceği, 30 ile 35 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklık perşembeye kadar 30 derece ve üzerinde olacak.