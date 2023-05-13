Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerle mücadeleden acı haber geldi.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit haberi Türkiye'nin yüreğini dağladı.
Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü.
Acı haber baba ocağına ulaştı
Şehit Küçük'ün Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.
Baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehide son veda
Bugün ise Küçük'ün cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde bugün toprağa verildi.
23 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba evine götürüldü.
Burada helallik alındığı sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze namazı kılınmasının ardından şehit Küçük'ün naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.