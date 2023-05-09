Pervin Buldan Iğdır’da Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi

İHA

Seçim gününe 4 gün kala HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları çerçevesinde Iğdır’da vatandaşlara seslendi.

Partililere konuşan Buldan, HDP'nin ülkenin umudu olduğunu ileri sürdü.

Yağan yağmur altında vatandaşlara seslenen Pervin Buldan, bu seçimde aday gösterilmeyen ve küsen kişilerden destek talep etti.

"Şimdi bir sözüm de küsenlere, darılanlara ve evinde oturanlaradır." diyen Buldan şu ifadeleri kullandı:

Bu parti geçmişte de herkese görev verdi. Bir dönem görev alanlar başka bir dönem görev almayınca eğer küsüyorsa, daralıyorsa, evinde oturuyorsa o zaman bu mücadeleyi anlamamıştır demektir. Hiç kimsenin bu mücadeleye zarar vermesine asla müsaade etmeyiz. Onlar da bilsin ki bu onurlu mücadelede olmak, bu kıymetli mücadelede olmak herkesi yüceltir. Çünkü bu parti herkese kıymet vermiş, herkesi onurlandırmış, herkese görev vermiştir. Bu dönem başka arkadaşlarımız görevlendirilmişse eğer o zaman hepimizin görevi bu iki arkadaşımızın yanında durmaktır. Gün, küsme, darılma ve evde oturma zamanı değildir. Zaman faşizme kaybettirme zamanıdır ve zaman birlik ve beraberlik içinde olmak günüdür. Eğer bunu yaparsak, bunu başarırsak biz Iğdır'da 2-0 yaparız. Sevgili arkadaşlar bir kez daha söylüyorum; Iğdır'da da demokrasi 2, faşizm sıfır olacaktır.