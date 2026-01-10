Resmi Gazete'de yayınlandı: İtfaiye raporu olmayan iş yerlerine kapatma geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kartalkaya faciasının ardından yeni dönem...

Otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme hayata geçirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi.

Yeni düzenleme ile birlikte, mevcut ruhsatı olan ancak geçerli bir itfaiye raporu bulunmayan konaklama tesislerine yönelik sert yaptırımlar devreye giriyor.

31 MAYIS'A KADAR SÜRE TANINDI

İşletmelere, yangın güvenliği eksiklerini gidermeleri ve gerekli raporları almaları için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar mühlet tanındı.

Belirlenen takvim sonunda mevzuata uygun itfaiye raporunu ibraz edemeyen tesislerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, hiçbir istisnaya yer bırakılmaksızın iptal edilecek.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Geçici maddeye göre, yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.

TADİLAT SÜRECİNDE FAALİYET DURDURULACAK

Öte yandan Yönetmelik, sadece bir süre tanımanın ötesinde operasyonel süreçlere de kısıtlama getiriyor.

İtfaiye raporu alabilmek için yapılması gereken fiziksel imalat ve tadilatlar sırasında, güvenlik riski oluşmaması adına tesislerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

Bu süreçte eksiklerini tamamlayan ve raporunu alan işletmeler tekrar kapılarını açabilecek.