Rıza Akpolat rüşvet ve imar dosyasından tutuklamaya sevk edildi

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamlı şekilde sürüyor...

Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında Ocak 2025’te tutuklandı.

52 AYRI EYLEM İÇİN HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BİR SORUŞTURMA DAHA DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Boğaz’daki kaçak yapılaşmalarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dosyaya dahil edildi.

Bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dosyaya giren Rıza Akpolat, Boğaz'daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'RÜŞVET' PARASINI İŞ SAHİPLERİNDEN BELEDİYENİN AŞEVİNE BAĞIŞ ADI ALTINDA ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Rıza Akpolat hakkkında hazırlanan sevk yazısında, "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ’ın, şüpheli Rıza Akpolat’ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürüldü. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta İnari Omakase isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ’ın ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise 2 milyon lira vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır." denildi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Sevk yazısında şunlar kaydedildi: