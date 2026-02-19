Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü: Lüksü severdi

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor.

Duruşma saat 11.00'da başladı.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti. Tutuksuz sanıkların savunma yaptığı duruşma bugün Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Gökçe Aktaş'ın savunmasının alınmasıyla başladı.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSUR YOK"

Gökçe Aktaş, "Benim örgüt ile bir ilgim ve bağım yoktur. Aziz İhsan benim eski işverenimdir. Ancak bu örgüt ilişkimiz olduğu anlamına gelmez. Şirket kurmuş olmam örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiş. Örgüt üyesi olduğuma dair hiçbir kanıt bulunamadı. Beşiktaş Belediyesi'ndeki bazı eylemlerle ilgili, bazı iddialar var. İddianamede yer alan iddialar kesinlikle doğru değildir. İhaleler açık ihale usulü olarak yapılmıştır. Soruşturma aşamasına alınan bilirkişi raporunda şirketimin almış olduğu hiçbir ihalede kusur bulunmadı" dedi.

"KİRLİ BİR OYUN OYNANDI"

Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Abacı savunmasında, "Bazı kişiler, bu işlere bedel ödenmesi gerekiyor 'Bu bedeli Alican Abacı ödesin' dediler. Mustafa Mutlu'ya 'İstersen Alican hakkına konuşabilirsin' dediler. Cezaevindeyken, 'Canın sıkıldıysa, çıkmak istiyorsan Ozan İş ve Ali Yılmaz hakkında konuşabilirsin' dediler. Siyasi kirli bir oyun oynandı. Cezaevinde görüş yapabileceğim kimse kalmadı. Tüm çevrem cezaevindeydi. Ben ifade verdikten sonra bu sözde avukatlar beni tehdit etti. Bana cellatlık yapmak istendi. Ayrıca Alican'ın odasında 10 milyon bölüşüldü iddiası ile ilgili benim odamda böyle bir para teslim edilmedi" dedi.

"KARDEŞİM DEDİĞİ KİŞİNİN HAİN İLAN EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ savunmasında, “Hakkımda birçok suçlamadan iddianame hazırlandı. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Devlet memuru olduğum için bize gelen herhangi bir görevi reddetme şansımız yoktur. Benim, örgüt yöneticisi olarak adı geçen kişilerle ne bir HTS ne de bir baz kaydım vardır. Beraatimi talep ediyorum. 3 Ocak 2025 günü saat 15.00 civarında, Rıza Akpolat’ın savunma stratejisine ilişkin bir masa kuruldu. Akpolat’ın savunmasında her şeyi reddetmesi ve bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine kurgulandı. İki gün sonra Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat beni çağırdı ve ‘Alican nasıl bir insan, her şeyi o yapmış. Bu pislik onun yanına kalamaz’ dedi. Bir anda, Rıza Akpolat’ın ‘manevi oğlum ve kardeşim’ dediği kişinin hain ilan edildiğini gördüm" dedi.

"RIZA AKPOLAT LÜKSÜ SEVERDİ"

Akçadağ, "Rıza Akpolat cezaevindeyken birisine 100 bin lira ödeme gönderdi. Ayrıca banka hesabını eski eşi kullanıyordu. Bodrum’a tatile gitmişti. Rıza Akpolat lüksü severdi ve çevresindeki kişiler de bundan eksik kalmazdı. Mesela, Rıza Akpolat cezaevindeyken ödenen para 60 bin liraydı. İfademde geçen KADER Derneği’nde Yeşim Akpolat’ın dernek başkanı seçilmesi üzerine kutlama yapıldı. Peki bu kutlama yemeği ne kadar tuttu? 110 bin lira. Ödemeyi şoför yaptı. Yeşim Akpolat, CHP Kadın Kolları üyeleriyle Hatay’a ziyarete gitti. Sadece bir gece kaldılar ve kaldıkları otel Hilton’du. Bunun ödemesi Rıza Akpolat tarafından yapıldı. Özellikle elden ödendi ki takip edilmesin. Öte yandan Altan Sancar, Akpolat’ın basın danışmanıydı. Ancak beyefendi hep 5 yıldızlı otellerde kalırdı ve ödemeleri Akpolat yapıyordu. Bu adama 5 ay boyunca araç tahsis edildi. Toplam 500 bin lira otel ödemesi yapılmış" dedi.

Duruşma sanık savunmalarının devamı için yarına ertelendi.