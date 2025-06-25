Rize'de turizmi hareketlendirecek gelişme: Riyad'dan direkt uçuşlar başladı

Doğa turizminin son yıllarda yükselen yıldızı Rize...

Ayder Yaylası başta olmak üzere doğal tabiat parkları, yeşil ve mavinin birleştiği muhteşem manzaraları, yaylaları, akarsuları ve daha niceleri ile Rize, özellikle Arap ülkelerinin gözdesi.

2022'de açılan Rize-Artvin Havalimanı da bu kapsamda turizme büyük katkı sağlıyor.

RİYAD'DAN RİZE'YE İLK DİREKT UÇUŞ

Bu kapsamda turizmi hareketlendirecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş yapıldı.

Rize'ye ilk direkt uçuş seferi, özel bir hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirildi.

YOLCULAR TÖRENLE KARŞILANDI

Riyad'dan 152 yolcusu ile havalanan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

TULUMLU HORONLU KARŞILAMA TÖRENİ

Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri, çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı.

Sonrasında havaalanı terminaline giriş yapan yolcular, gerçekleşen kontrollerin ardından Rize'nin turistik noktalarını gezmek üzere havalimanından ayrıldı.