Yangınlara hiçbir önlem alınmadığını belirtip devleti hedef alan açıklamalarla yalan röportaj veren kadın ortaya çıktı

Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadelede.

Devlet tüm imkanlarını seferber ederek yangınlara karşı koymak için havadan karadan ve denizden savaşıyor.

Bir yandan yangınlarla mücadele sürerken diğer yandan da başta sosyal medyada olmak üzere muhalif medya kuruluşlarının devlet karşı kışkırtıcı provokatif söylemleriyle de mücadele veriliyor.

Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Manvgat'ta yaşandı.





YALAN RÖPORTAJ VEREN KADIN BULUNDU

Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgeye müdahalenin olmadığını ifade ederek, bağırıp çağırıp ortalığı ayağa kaldırmış; bu yalanı da bölgede bulunan başka bir vatandaş da yangına müdahale edilen görüntüleri kayda alarak ortaya çıkarmıştı.

"NEREDESİNİZ SİZ"

Bugün ise o kadının yalan röportajı ham görübtüleriyle ortaya çıktı. Yalan ifadeleriyle doğrudan hğkümeti hedef alan kadın, "Niye bir şeyin uçağın yok. Manavgat'a Türkiye'ye kaldıracağın uçağın yok. Gündoğmuş yanıyor, Manavgat yanıyor,Kavaklı yanıyor, her yer yanıyor. Neredesiniz siz?" ifadelerini kullandı.

Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın VİDEO