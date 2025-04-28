Rusya'dan ikinci ateşkes kararı: 8-10 Mayıs'ta silahlar susacak

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya, 8-10 Mayıs tarihleri arasında ukrayna cephesinde ateşkes ilan etti.

Konuya ilişkin açıklama Kremlin'den geldi.

10 MAYIS GECE YARISINA KADAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Zafer'in 80’inci yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs 00.00'dan 11 Mayıs 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80’inci yıl dönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından (7 Mayıs 23.59'dan) 10-11 Mayıs gece yarısına (10 Mayıs 23.59'a) kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'NIN OLUMLU TUTUM ALMASI BEKLENİYOR

Savaşta, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan edilmişti.

Böylece çatışmalarda ikinci kez ateşkes ilan edildi.

Diğer yandan Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'nın ateşkese cevap vermemesi, saldırılara devam etmesi durumunda ateşkesin bozulacağı belirtildi.