Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye'de üretiminde anlaşma sağlandı

Sputnik V aşısının Türkiye'de de üretilmesine yönelik başlayan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Sputnik V aşısının üretimine ilişkin açıklama yaptı.

RDIF'in yaptığı açıklamada, aşının Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya ile Viscoran ilaç şirketinin Türkiye'de Sputnik V aşısı üretilmesine yönelik anlaşması, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran ilaç, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için iş birliği yapacaklarını ilan ederler.” ifadeleriyle açıklandı.





ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLANACAK

Rus yetkililerin resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, aşı üretimine önümüzdeki aylarda başlanacağı bilgisi de verildi.

SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUK ORANI

Lancet dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğu yüzde 91,6.

Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında, aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti.