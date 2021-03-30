Şaban Sevinç'in geçtiğimiz yıl yaptığı "Ramazan ertelenmeli" önerisi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Koronavirüs salgının Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı günlerde yaşanan tartışmalara farklı bir boyut kazandıran Şaban Sevinç, Ramazan ayının ertelenmesini gündeme getirmişti.

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Şaban Sevinç'in bu önerisinin ardından başlayan tartışmalara cevap veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının ertelenmesinin mümkün olmadığını bildirmişti.

Aradan 1 yıl geçti.

"RAMAZAN'IN ERTELENMESİ ÇOK DOĞRU OLUR"

Ramazan ayı için geri sayımın başladığı günlerde, Şaban Sevinç'in "Ramazan ayının ertelenmesini öneren hocalar ve ilahiyatçılar var. Çok da doğru olur. " ifadeleri yeniden gündeme geldi.

Şaban Sevinç'in Ramazan ertelensin sözleri yeniden gündemde VİDEO