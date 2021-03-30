Euro
9.7632
0.99%
Dolar
8.3116
1.37%
Altın
451.86
0.2%
Borsa
1.39
-0.21%
Bitcoin
481.715
4.67%
EXEN Coin
22.20
2.96%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    Şaban Sevinç'in Ramazan ertelensin sözleri yeniden gündemde

    Şaban Sevinç'in Ramazan ertelensin sözleri yeniden gündemde

    Şaban Sevinç'in geçtiğimiz yıl yaptığı "Ramazan ertelenmeli" önerisi tartışmaları yeniden alevlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgının Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı günlerde yaşanan tartışmalara farklı bir boyut kazandıran Şaban Sevinç, Ramazan ayının ertelenmesini gündeme getirmişti.

    CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Şaban Sevinç'in bu önerisinin ardından başlayan tartışmalara cevap veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının ertelenmesinin mümkün olmadığını bildirmişti.

    Aradan 1 yıl geçti.

    "RAMAZAN'IN ERTELENMESİ ÇOK DOĞRU OLUR"

    Ramazan ayı için geri sayımın başladığı günlerde, Şaban Sevinç'in "Ramazan ayının ertelenmesini öneren hocalar ve ilahiyatçılar var. Çok da doğru olur. " ifadeleri yeniden gündeme geldi.

    Şaban Sevinç'in Ramazan ertelensin sözleri yeniden gündemde VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir