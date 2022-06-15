Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis yasasının değişimlerini sıraladı

Fahrettin Koca'nın yakından ilgilendiği malpraktis yasası Resmi Gazete'de yayınlanırken, Bakan Koca da yeni yönetmeliği 10 madde ile anlattı.

Türkiye'de sağlıkçıların uzun süredir beklediği malpraktis düzenlemesinde sona gelindi.

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davaları için yapılan çalışmaya Meclis uzun süredir mesai harcıyordu.

Çalışmaları yakından takip eden ve bu konuda özel hassasiyet gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hekimlerin artık dünyaya örnek olacak şekilde güvence altına alındığını belirtip; yeni yönetmeliğin yasalaştığını bildirdi.

Yönetmeliğin, Resmi Gazete'de yayınlandığını belirten Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasada değişimi şu maddelerle sıraladı;

İşte o maddeler;