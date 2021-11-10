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    Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da 8 yaralı taburcu oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 8'inin taburcu olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 01:43
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 01:57
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    Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da 8 yaralı taburcu oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da son durum hakkında Twitter hesabından açıklamalrda bulundu:

    "13 KİŞİDEN 8'İ TABURCU OLDU"

    "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dâhil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."

    Sağlık Bakanı Koca: Malatya da 8 yaralı taburcu oldu #1

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