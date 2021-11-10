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- Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da 8 yaralı taburcu oldu
Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da 8 yaralı taburcu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 8'inin taburcu olduğunu açıkladı.
- DHA
- 10.11.2021 - 01:43
- Güncelleme : 10.11.2021 - 01:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da son durum hakkında Twitter hesabından açıklamalrda bulundu:
"13 KİŞİDEN 8'İ TABURCU OLDU"
"Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dâhil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."