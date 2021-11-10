Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da 8 yaralı taburcu oldu

Sağlık Bakanı Koca: Malatya'da 8 yaralı taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 8'inin taburcu olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da son durum hakkında Twitter hesabından açıklamalrda bulundu:

"13 KİŞİDEN 8'İ TABURCU OLDU"

"Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dâhil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."