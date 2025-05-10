Sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalandı

İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı bir operasyona daha imza attı...

Siber casuslukla mücadelede kapsamında, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yeni bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan bir siber casusluk ağı ortaya çıkarıldı.

İstihbari çalışmaların ardından adresleri ve kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 FARKLI ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Sürdürülen çalışmalarda; “Patron” kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi.

Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

OLTALAMA TEKNİĞİ İLE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ÇALDILAR

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

MİT’in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimliği tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı.

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

BİLGİLERİNİ ÇALDIKLARI VATANDAŞ ÜZERİNE HAT ÇIKARDILAR

Yabancı uyruklu şahısların 2025 yılı Mart ayında Türkiye’ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.