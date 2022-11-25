Sakarya'da depreme yakalanan işçileri gülerek izlediler

Depreme mesaide yakalanan fabrika işçilerinin panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken o anları izleyerek gülen şahıslar tepkiye sebep oldu.

Düzce, Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

İşçiler mesaide yakalandı

Sakarya'nın birçok ilçesinde de büyük oranda hissedilirken bir fabrikada üretime devam eden işçiler depreme mesaide yakalandı.

O anlar kayıt altına alındı

Korkuyla kendilerini dışarıya atan işçilerin yaşadıkları panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Fabrikada işçilerin kaçış anlarını gülerek izlediler VİDEO

Deprem anını gülerek izlediler

İşçileri kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin davranışı ise büyük tepkiye yol açtı.