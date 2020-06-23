Sakarya’da maskesini takması konusunda kendisini uyaran polise "Şov yapıyorsunuz" şeklinde tepki gösteren bir vatandaşa, idari para cezası uygulandı.

1 Haziran itibari ile geçilen normalleşme süreci kapsamında, koronavirüs tedbirleri artırıldı.

Verilen imtiyazların yanı sıra vatandaşların sorumlulukları artarken, birçok ilde olduğu gibi Sakarya’da da maske takma zorunluluğu getirildi.

ÜLKE GENELİNDE MASKE DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Sakaryalıların birçoğunun maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların maske takmadığı veya çenesinin altına taktığı görüldü.

Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en işlek caddelerinden biri olan Çark Caddesi'nde maske avına çıkarak maske takmayan ve yönetmelik kapsamında doğru maske takmayanları uyardı.

Maske takmayan vatandaşlar, ekipleri görünce 900 TL ceza yememek için elinde tuttuğu ya da çenesinin altına indirdiği maskesini taktı.

Sakarya'da maske uyarısı yapan polislere tepki gösterdi VİDEO

MASKESİ ELİNDE OLMASINA RAĞMEN CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI

Polis ekipleri, bir vatandaşı, yüzünde olması gereken maskenin elinde olduğunu görünce uyarmak için durdurdu. Maskesini takması konusunda uyarı yapan polis ekiplerine tepki gösteren vatandaş ise ceza yemekten kurtulamadı.

"BENİM SAĞLIĞIMI BENDEN FAZLA MI DÜŞÜNÜYORSUN YANİ"

Kendisini uyarmak için durduran polis ekipleriyle münakaşaya giren vatandaş, “Siz şu anda şov yapıyorsunuz. Benim sağlığımı sen benden fazla mı düşünüyorsun yani. Kendi sağlığımı ben kendim düşünürüm, yazın cezayı gideyim o zaman. Ayıptır vatandaş bu kadar sıkılmaz ki.” diyerek tepki gösterdi.