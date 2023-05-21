Şanlıurfa'da dolu, sera ve tarlalara zarar verdi Önce Kahramanmaraş merkezli depremin sonra da sel felaketinin olumsuz etkilediği Şanlıurfa bu kez de sağanak ve dolunun etkisi altında kaldı.

AA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, Özbek Mahallesi'ndeki sera ve tarlalara zarar verdi. Domates serası, buğday, pamuk ve sebze tarlaları zarara uğradı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Domates üreticilerden Abdülhalim Yokuş, yağış dolayısıyla domates serasının zarar gördüğünü söyledi. "Sabaha kadar uyumadık" Bir başka üretici İbrahim Sağlam da "Buğday, pamuk ve sebze ekmiştim hepsi mahvoldu. Gece tarlamızı görünce moralimiz bozuldu, tekrar eve döndük, sabaha kadar uyumadık." dedi. "22 dönüm zarar gördü" İsmail Akpınar ise, "22 dönüm domates, patlıcan, biber, kavun, karpuz ve salatalık; hepsi zarar gördü. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.