Şanlıurfa’da, oy sandığı muhtarın evine kuruldu Siverek ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi’nde, 1364 nolu sandık muhtarın evine kuruldu. Oy kullanan bazı seçmenler duruma tepki gösterirken, Siverek Kaymakamlığı 4 seçimdir aynı uygulamanın yapıldığını ve olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

DHA

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için Siverek’e bağlı Kavaklıdere Mahallesinde 1364 nolu sandık, muhtarın evine kuruldu.

Bu duruma CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye’nin gündeminde olan Şanlıurfa Siverek Kavaklıdere Köyü 1364 numaralı sandığın başındayız. Köyde oy kullanacak başka bir yer olmaması nedeniyle sandık muhtarın evinin önüne kurulmuş. Biz, tutanağımızı tuttuk, bir gözlemci yerleştirdik ve sandık güvenliğini sağladık." notuyla video paylaştı.

Kaymakamlık açıklama yaptı

Siverek Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise son 4 seçimde aynı yerde sandık kurulduğu belirtilerek şöyle denildi: